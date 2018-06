Ex-procurador é denunciado por 'mensalão do DEM'

A denúncia está sob sigilo judicial e foi protocolada pelo Ministério Público Federal no gabinete do desembargador Antônio Souza Prudente, que preside o inquérito no Tribunal Regional Federal (TRF) contra os dois promotores. Bandarra e Deborah são acusados de cobrarem propina do ex-governador José Roberto Arruda para proteger seu governo dentro do Ministério Público do DF. Outro inquérito sobre o esquema de corrupção no DF tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A investigação sobre os promotores corre separadamente no TRF.

De acordo com a apuração, em troca de dinheiro, Bandarra usava o poder de dirigente do MP para dar informações privilegiadas sobre investigações conduzidas por promotores e barrar apurações que pudessem comprometer Arruda, como as relacionadas aos contratos de lixo. Em depoimento, Durval Barbosa - delator do esquema - disse que Bandarra recebeu R$ 1,6 milhão de propina. Deborah seria a intermediária nas negociações com o governo de Arruda. A denúncia apresentada à Justiça baseia-se em depoimentos, perícias, dados de sigilos telefônicos, entre outros elementos.

Numa operação de busca e apreensão, a PF encontrou dinheiro num cofre enterrado na casa da promotora. Ela e Bandarra já sofrem um processo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Segundo Durval, Arruda chegou a revelar, em conversa reservada, que Bandarra recebia R$ 150 mil mensais de propina. O promotor sempre negou as acusações. Procurado pelo Estado, o advogado de Deborah, Pedro Paulo de Medeiros disse que não comentará a denúncia porque o processo corre sob sigilo.

Não houve, por enquanto, nenhuma denúncia formalizada em relação ao inquérito que corre no STJ, conduzido pela procuradora Raquel Dodge.

Acareação. O escândalo do "mensalão do DEM" foi revelado na Operação Caixa de Pandora. Arruda foi preso, saiu do DEM e foi cassado pela Justiça Eleitoral. Ontem, ele fez uma acareação com Durval e o jornalista Edmilson Edson dos Santos, o Sombra. As acareações ocorreram dentro do processo disciplinar contra os promotores. Sombra confirmou que ouviu de Arruda que havia um pagamento de propina a Bandarra para que o MP do DF não criasse problemas.