Ex-sargento é preso sob acusação de estupro O sargento reformado da Polícia Militar A.C.S., de 61 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo, em Araçoiaba da Serra, na região de Sorocaba, cem quilômetros a oeste de São Paulo, depois de ser acusado de abusar sexualmente de uma garota de 13 anos. O crime teria ocorrido no sítio do acusado, no Jardim Alvorada, onde também estavam outras duas meninas, de 11 e 8 anos. A Polícia Civil não divulgou o nome completo do acusado. A.C.S. treinava um time de futebol feminino de adolescentes e teria praticado violência sexual contra outras meninas, segundo depoimento das garotas. Na noite deste domingo, o ex-sargento convidou a garota de 13 anos para ir até a chácara onde mora, afirmando que daria um churrasco. No local estavam as outras dois meninas, que disseram à Polícia que freqüentavam a casa de A.C.S.. A vítima foi trancada em um quarto e teria sido estuprada. Interrogadas pelos policiais, as colegas disseram que correram da chácara ao ouvir a menina gritando. A vítima chegou em casa chorando e contou à mãe o que tinha ocorrido. O exame médico confirmou que ela apresentava sinais de violência sexual. O acusado foi preso em sua chácara por volta das 22 horas. Ele negou ter abusado da adolescente. A Polícia vai investigar outras denúncias contra o PM reformado. Nesta segunda-feira, ele permanecia preso no Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo.