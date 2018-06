Ex-secretário liga filho de Paulão a empresa sob suspeita de fraude

A Verdurama é alvo de investigação por suspeita de fraudes em licitações e pagamento de propinas a prefeitos de São Paulo, Espírito Santo, Rio e Minas.

Serrano fez a revelação sobre o vínculo de um filho de Paulão com a Verdurama em relato ao promotor de Justiça Leonardo Rezek Pereira. O depoimento ocorreu em 26 de novembro, quando Serrano já havia deixado a Secretaria de Finanças.

Ele negou "o recebimento de qualquer valor ilegal". Disse que conheceu Paulão durante o "período de transição da administração municipal", embora o lobista não fizesse parte da equipe. Segundo o ex-secretário, Paulão frequentava a casa do prefeito João Ribeiro, mas Serrano não soube dizer por qual motivo.

O ex-secretário admitiu "relação de amizade" com Paulão, "interrompida a pedido do atual prefeito em razão das afirmações que foram feitas por João Bosco Nogueira, então vice-prefeito". Indagado pelo promotor sobre o trânsito de Paulão em sua secretaria, Serrano negou que o lobista tenha participado de alguma reunião dos secretários.

No depoimento, Serrano disse que Paulão "tem muitos imóveis", estava com "impostos atrasados" e "queria providenciar o parcelamento do débito". O ex-secretário acreditava "ser este o motivo pelo qual ele frequentava a Secretaria de Finanças".