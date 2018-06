Ex-traficante Escadinha é executado no Rio Dois homens foram executados na manhã desta quinta-feira, na avenida Brasil, no Rio de Janeiro - um deles era o ex-chefe do tráfico de drogas no Morro do Juramento, José Carlos dos Reis Encina, o famoso Escadinha. Os corpos foram encontrados no Vectra prata de Escadinha, na Avenida Brasil, na pista sentido Centro, altura de Padre Miguel. O veículo foi fechado por dois ocupantes de uma motocicleta, que efetuaram quatro disparos. Dois tiros atingiram o rosto do ex-traficante e os outros dois atingiram o peito e o braço de Luciano da Silva, que o acompanhava no carro. História Na década de 80, Escadinha chegou a ser considerado um dos principais nomes do crime organizado no Rio de Janeiro e ganhou projeção nacional no reveillon de 1985 ao protagonizar uma fuga espetacular do presídio da Ilha Grande. A operação foi planejada por José Carlos Gregório, o Gordo, que resgatou o companheiro com um helicóptero. Recapturado meses depois, Escadinha foi o primeiro criminoso a ocupar as celas de Bangu 1, onde passou 13 anos preso. Ele foi transferido para o presídio antes mesmo da inauguração do complexo penitenciário de segurança máxima. Gregório, que junto com Escadinha fundou a facção criminosa Falange Vermelha, um dos pilares do Comando Vermelho, foi morto em 2001 em circustâncias idênticas as que culminaram com o fuzilamento de José Carlos dos Reis Encina hoje de manhã.