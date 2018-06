Com uma chapa meio Dilma Rousseff (PT) e meio José Serra (PSDB), o ex-governador Lúcio Alcântara (foto) teve a candidatura lançada ontem pelo PR. Ex-tucano, ele garante que pedirá votos para a petista Dilma. Já o parceiro de chapa e candidato ao Senado Alexandre Pereira (PPS), vai apoiar o tucano Serra. Alcântara diz apostar na fragilidade do palanque montado pela aliança do PT com Cid Gomes (PSB).