Excesso de carros e obras congestionam Marginal do Tietê O trânsito era ruim no começo da manhã desta quarta-feira, 14, na Marginal do Tietê, no sentido Penha-Lapa. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), na via expressa, os motoristas enfrentavam lentidão desde a Ponte Aricanduva até a Ponte Jânio Quadros. Na pista local, o congestionamento era enfrentado entre o Hospital de Vila Maria e a Ponte Jânio Quadros. Além do excesso de veículos, durante a madrugada, houve o recapeamento na via expressa. Os serviços terminaram no início da manhã, mas ainda havia reflexos no trânsito Acidente Um acidente atrapalhava o movimento na Rua da Consolação, no sentido bairro-centro. Por volta das 6h30, um veículo de passeio colidiu contra um poste, na altura da Rua Fernando de Albuquerque. O poste ficou destruído, mas não houve vítimas, segundo a CET. A faixa da direita estava interditada para os serviços da Eletropaulo.