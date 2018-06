Excesso de veículos deixa trânsito lento na Castelo Branco Os motoristas que trafegam na tarde desta quinta-feira, 3, na Rodovia Castelo Branco já encontram trânsito lento por causa do movimento intenso de veículos. Quem segue para capital, reduz a velocidade entre os quilômetros 13 e 18, já em São Paulo. Pela marginal do pedágio também há morosidade entre os quilômetros 14 e 15, também em direção à capital. Na Rodovia Anhangüera, um acidente entre um carro e uma moto deixa o trânsito lento, com pontos de parada, entre os quilômetros 101 e 102, em Campinas. A colisão ocorreu na pista sentido interior-capital e não deixou feridos. Já no Sistema Anchieta-Imigrantes, os motoristas encontram boas condições de tráfego, mas a visibilidade está prejudicada por causa da neblina no trecho de serra das duas rodovias. Nas demais rodovias que cortam o Estado de São Paulo, não há registro de congestionamento. Na última hora, as polícias rodoviárias Estadual e Federal não registraram acidentes graves.