Excesso de veículos provoca 143 km de lentidão em SP O excesso de veículos que deixam a capital paulista nesta sexta-feira, 16, devido ao feriado prolongado de carnaval deixou, às 18h30, 143 km de lentidão, ante a média de 134 km para o horário. A Marginal do Tietê concentrava a maior extensão de tráfego pesado, com 15 km entre a Rodovia Castelo Branco e a Rua Azurita, na pista expressa. Na pista local da via eram registrados mais 9,4 km, no trecho que ia da Castelo Branco até a Ponte do Limão. Ambos no sentido Rodovia Ayrton Senna. Também havia trânsito intenso na Marginal Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes. Na primeira havia 10 km de lentidão, na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Ary Torres, sentido Interlagos. A segunda tinha 7 km com paradas, da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro, sentido Imigrantes.