O Tribunal de Contas aprovou ontem, por unanimidade, as contas do governo do Estado referentes ao exercício de 2009. De acordo com o relator das contas, conselheiro Marcos Madureira, apesar de a receita ter sido inferior à previsão inicial, com queda na arrecadação de 2,22%, o resultado foi positivo. As variações patrimoniais da execução orçamentária resultaram em superávit de R$ 1,4 bilhão.