Exército afasta envolvidos em furtos de doações em SC

Os dez soldados e um sargento do Exército flagrados no domingo, 14, furtando donativos para vítimas das enchentes de Santa Catarina, em um dos galpões do Parque Vila Germânica, em Blumenau, foram afastados no mesmo dia da denúncia, segundo o general Manoel Luiz Narva Pafiadache, da 14º Brigada de Infantaria Motorizada do Exército. Veja também: Após furtos, SC contrata empresa para controlar doações Moradores são tirados de casa por novos deslizamentos em SC MP investiga denúncia de roubo a doações em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas O Inquérito Policial Militar (IPM) já foi aberto e os 11 soldados, do grupo de 13 que estava no local, estão agora à disposição do oficial encarregado da sindicância, que tem prazo de até 20 dias para ser concluída, segundo o general. A sindicância vai apurar se houve transgressão disciplinar e as penas, de acordo com o grau de responsabilidade de cada um, vão de uma advertência até a expulsão do Exército. A Polícia Civil também já instaurou inquérito na tarde da segunda-feira, 15, para investigar as pessoas que aparecem nas imagens retirando produtos do pavilhão de Blumenau sem autorização. De acordo com o responsável pelas investigações, delegado Henrique Stodiek, as imagens sem cortes da RBS TV, que exibiu a reportagem sobre o furto por voluntários e soldados, já foram solicitadas. "Após ver a reportagem, vou tomar os depoimentos do repórter e de um dos voluntários que denunciaram o furto", explica. Providências A prefeitura de Blumenau e a Defesa Civil do Estado já tomaram algumas providências para evitar novos furtos de donativos. Entre elas está a contratação de uma empresa de logística, que deve começar a atuar até a próxima quinta-feira, para assessorar a coordenação dos trabalhos da central de donativos, desde a chegada das doações até a distribuição dos materiais para as prefeituras. Outra medida da Defesa Civil do Estado é a locação de um novo galpão, mais amplo, para facilitar a distribuição. O local deve ser escolhido em 10 dias, e dará preferência a um local próximo a fácil acesso para os caminhões.