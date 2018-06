Exército deixa complexos da Penha e do Alemão, no Rio

As tropas do Exército deixaram os complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, na manhã desta segunda-feira, 9, pouco mais de um ano e sete meses depois da ocupação. A saída dos homens foi acompanhada de uma solenidade com a presença do Ministro da Defesa, Celso Amorim, e do governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB).

As tropas entraram nas comunidades no dia 26 de novembro de 2010, com o objetivo de tomar os territórios controlados por traficantes e permitir a instalação de Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs). Com um efetivo médio de 1,3 mil homens, o exército começou a deixar a área em março deste ano, sendo substituído gradativamente pela Polícia Militar, que agora passa a ficar responsável pelo policiamento.

De acordo com informações do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, 8.764 militares participaram da ocupação desde 2010. No período, marcado por conflitos com moradores e confrontos com criminosos, a operação contabilizou o seguinte balanço:

Apreensões

- 215 kg de entorpecentes

- 302 automóveis

- 197 motos

- 131 máquinas caça-níquel

- 102 eletroeletrônicos

- 42 armas diversas

- 2.015 munições

- 79 carregadores

- 13 granadas

- R$ 170 mil

Prisões e Detenções

- 733