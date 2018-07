Exército e Justiça autorizam doação de 60 fuzis apreendidos para Polícia Civil

RIO - O gabinete de intervenção federal entregará para a Polícia Civil do Rio 60 fuzis apreendidos no ano passado , no Aeroporto Internacional do Galeão . A ação, anunciada nesta quinta-feira, 28, faz parte das medidas emergenciais promovidas pelo Gabinete de intervenção federal no Rio.

Os fuzis foram apreendidos pela própria Polícia Civil , em junho do ano passado. Ela foi considerada a maior apreensão em pelo menos dez anos. As armas eram novas e estavam com numeração raspada, chegadas de Miami, em dois voos. Estavam escondidas no interior falso de aquecedores para piscinas, dentro de um contêiner.

A doação foi autorizada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro , com parecer favorável da 8ª Vara Federal Criminal. Segundo o comando da intervenção, todos os fuzis passaram por testes "para que fosse assegurado o correto funcionamento e condições de segurança do atirador, estando todos em perfeitas condições".

Os fuzis - 15 modelo AR-10 e 45 modelo AK-47 - foram apreendidos por policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). A apreensão decorreu de uma investigação que durou dois anos.