Exército envia tropa de paraquedistas para o Complexo do Alemão

SÃO PAULO - Um Batalhão de Infantaria Paraquedista do Exército atua desde quinta-feira, 8, nos complexos do Alemão e da Penha, ambos na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo o Centro de Comunicação Social, aproximadamente 600 militares trabalham na região com o objetivo de aumentar a sensação de segurança por parte da população, conhecer mais detalhadamente a área e proporcionar rodízio à tropa que já vem sendo empregada.