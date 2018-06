Exército instala ponte para religar regiões afetadas por chuvas no PR

SÃO PAULO - Homens do Exército instalaram uma ponte de metal na PR-408,sobre o Rio Sagrado Três, no acesso de Morretes à BR-277. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a instalação da ponte começou ontem e foi finalizada na tarde desta quarta-feira, 16. De acordo com a PRE, a ponte deverá ser usada por um mês, até que a antiga ponte, que não resistiu as fortes chuvas, seja reconstruída.

Morretes decretou estado de calamidade pública por causa dos alagamentos e enxurradas. Somente no município, 8 mil pessoas estão desalojadas e 680 estão desabrigadas. Uma pessoa morreu. Ao todo, mais de 15 mil pessoas foram afetadas, cerca de 2.400 casas foram danificadas e 85 destruídas.