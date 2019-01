Exército investiga morte de sargento após teste de aptidão física

SÃO PAULO - O Exército anunciou que irá instaurar um inquérito policial militar para apurar as cinscunstâncias da morte de Gabriel Trettel Telles, 3º sargento que servia na Vila Militar do Comando Militar do Leste (CML) no Rio. Ele morreu na noite de sábado, 19, três dias após ter passado mal durante um teste de aptidão física para ingresso em um curso de especialização operacional. O motivo seriam complicações causadas por “provável exaustão térmica”

Segundo o CML, o sargento fazia uma "bateria de exercícios físicos regulamentares" individuais quando se sentiu mal e foi levado para atendimento no Hospital Geral da Vila Militar, do qual foi transferido para o Hospital Central do Exército. "Apesar de realizados todos os procedimentos e protocolos para a sustentação da vida, lamentavelmente veio a óbito", informou o Exército por meio de nota de falecimento.

"Os integrantes do CML solidarizam-se com a família do Sgt Telles neste momento de dor e pesar, à qual está sendo dado todo o apoio espiritual, psicológico e administrativo", ressaltou./Com informações da Agência Brasil