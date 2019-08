Exército lista armas de uso permitido e uso restrito; veja

SÃO PAULO - Em uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 15, o Comando do Exército apresenta a lista de armas de fogo e munições que são de uso restrito e as que são consideradas de uso permitido. Os decretos do presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobre a ampliação do porte e do posse de armas haviam determinado que caberia ao Exército fazer a classificação técnica.

O projeto de Bolsonaro está em tramitação no Congresso e deve ser votado na semana que vem na Câmara dos Deputados. A versão enviada pelo governo revogou parte dos decretos anteriores sobre o tema editados pelo próprio presidente.

O texto permite a concessão, por decreto presidencial, de porte de armas de fogo para novas categorias além das já previstas no Estatuto do Desarmamento. A votação da urgência foi acordada nesta terça-feira, 13, entre os líderes partidários, e aprovada na Câmara nesta quarta-feira, 14, em votação simbólica.

Veja a seguir as armas e munições classificadas como de uso permitido

9 x 19 mm Parabellum

9 x 18 Makarov

9 x 23 Winchester

10 mm Automatic

221 RemingtonFireball

25 Automatic

25 North American Arms

30 Luger (7.65 mm)

32 Automatic

32 H&R Magnum

32 North American Arms

32 Short Colt

32 Smith &Wesson

32 Smith &WessonLong

327 Federal Magnum

356 TSW

357 Magnum

357 Sig

38 Automatic

38 Smith & Wesson

38 Special

38 SuperAutomatic +P

380 Automatic

40 Smith &Wesson

400 Cor-Bom

44 S&W Special

45 Automatic

45 Auto Rim

45 Colt

45 Glock AutomaticPistol

45 Winchester Magnum

6 x 45 mm

17 Hornet

17 Remington

17 RemingtonFireball

218 Bee

221 RemingtonFireball

25-20 Winchester

30 Carbine

32-20 Winchester

38-40 Winchester

38-55 Winchester

44-40 Winchester

17 Mach 2

17 Hornady Magnum Rimfire

17 Winchester Super Magnum

22 Short

22 Long

22 Long Rifle

22 Winchester Rimfire

22 Winchester Magnum (Rimfire)

Veja a seguir as armas e munições classificadas como de uso restrito