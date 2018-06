Exército mobiliza 950 homens para recuperar viatura furtada no DF

SÃO PAULO - Uma viatura do Exército foi furtada na última quinta-feira, 11, em Taguatinga, no Distrito Federal. Dentro do veículo estavam uma pistola 9mm 975 Beretta com 15 cartuchos.

Segundo o setor de comunicação social do Exército, logo após o furto, iniciou-se uma operação de inteligência com o apoio dos Órgãos de Segurança Pública para recuperar os equipamentos. No sábado, 13, a segunda fase da operação contou com cerca de 950 militares.

A viatura foi encontrada na região de Ceilândia pelos militares e foi vistoriada pela Polícia do Exército, que realizou perícia no veículo. Há indícios de que a pistola e a munição furtadas permanecem nas regiões de Taguatinga e Ceilândia.