Exército vai instalar ponte metálica em Tomazina (PR)

Uma ponte metálica será instalada provisoriamente em Tomazina, no Paraná, a partir desta sexta-feira, 12, como solução emergencial após a queda da ponte sobre o Rio das Cinzas, por conta dos temporais que atingiram a região. A montagem deve ser concluída até o final de semana.

A instalação da ponte na Rodovia PRC-272, será feita pelo Exército brasileiro, a pedido do governo do Paraná, e ficará no local por cerca de 30 dias, enquanto engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) trabalham na contratação de uma empresa para corrigir os problemas estruturais da ponte, segundo a Agência Estadual de Notícias.

A estrutura de 40 metros será montada da cabeceira da ponte de concreto, que foi interditada devido às fortes chuvas que atingiram a região nas últimas semanas, até um ponto seguro da própria ponte, criando um ponto de ultrapassagem para os veículos e para a população da região.