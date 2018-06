Exonerado delegado que coordenou ação no Morro da Providência O chefe de Polícia Civil, Álvaro Lins, anunciou a exoneração do delegado Gláucio Santos do cargo de coordenador da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e o secretário de Segurança Pública em exercício, Marcelo Itagiba, determinou o afastamento dos seis policiais envolvidos na morte de dois traficantes do Morro da Providência, na manhã de segunda-feira. Há suspeitas de que os bandidos foram executados pela polícia depois de rendidos. Itagiba encarregou a Inspetoria Geral de Polícia assim como a Corregedoria de Polícia Civil de apurar a circunstância das mortes. "Não podemos permitir que a polícia ultrapasse os ditames da lei", disse Itagiba. Por ordens do secretário, a Comissão de Análise Técnico-Operacional acompanhará as investigações. O grupo vai analisar as circunstâncias dos autos de resistência. Os primeiros a serem ouvidos no inquérito, segundo ainda Itagiba, serão os jornalistas que estavam a bordo do helicóptero Águia I.