Expert em abrir cofres escapa de CDP O assaltante de condomínios e joalherias Jurandir Vivaldo dos Santos, o Gordo, de 40 anos, considerado um dos criminosos mais perigosos do País, também conhecido como "rei do maçarico" pela especialidade em arrombar cofres, fugiu da prisão. Ele e o detento Daniel Ricardo Miranda, de 29 anos, escaparam às 16 horas do dia 31 da ala de progressão penitenciária do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Piracicaba, a 165 quilômetros de São Paulo. Gordo e Miranda cumpriam pena em regime semiaberto. A ala de progressão penitenciária não é de segurança máxima e a unidade não tem muralhas, mas um alambrado.