Explosão de granada mata militar e fere outro Um militar morreu e outro ficou gravemente ferido nesta quinta-feira à tarde, em São João Del Rey, região do Campo das Vertentes, com a explosão de uma granada de mão, utilizada em treinamento do 11º Batalhão Infantaria de Montanha (BIM) do Exército. Segundo o tenente Anselmo Torres Neto, o acidente aconteceu por volta das 13h30 em uma área de instrução militar, onde oficiais e sargentos faziam exercícios com diversos tipos de armamento. Um 2º sargento, identificado apenas como José Antônio, supostamente manipulava a granada quando ela explodiu, ainda sem causa definida, e morreu na hora. O tenente Natan de Lima Lira, de 27 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para o Pronto Socorro de São João Del Rey. O comando do 11º BIM, ligado à 4ª Região Militar, em Belo Horizonte, determinou abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar o acidente.