Explosão deixa 5 feridos em hotel de Campos do Jordão Um vazamento de gás causou uma explosão ambiental num hotel de luxo em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, no Estado de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas ficaram feridas, sendo que três em estado grave. No momento da explosão, havia 50 hóspedes no hotel, mas nenhum ficou ferido, já que o acidente ocorreu na lavanderia, localizada longe dos quartos. O hotel foi esvaziado para inspeção, e os hóspedes foram levados para outros locais. Segundo a polícia, não há riscos de novas explosões. Os funcionários Pedro Castilho dos Santos, de 53 anos, Leonardo Almeida Simplício, de 43, e Alice Ribeiro Costa tiveram ferimentos mais graves e serão transferidos para a ala de queimados do Hospital Frei Galvão de Guaratinguetá. As funcionárias Terezinha Santos Andrade, 32, e Olívia Alves Lima, de 41, tiveram ferimentos leves e estão internadas no Pronto Socorro de Campos do Jordão.