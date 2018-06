Explosão deixa mulher ferida em Americana, interior de SP Uma explosão no quintal de uma casa na região central de Americana, no interior de São Paulo, deixou uma mulher ferida na terça-feira, 13. Quatro prédios foram atingidos, mas a Polícia Militar descartou a hipótese de bomba. Na casa não há, segundo informações preliminares, tubulação de gás. A explosão, diz a polícia, poderia ter sido causada por material orgânico, já que no local eram criados porcos e galinhas. Já a Polícia Civil de Sumaré vai investigar a explosão de uma bomba caseira que causou a morte de duas pessoas e deixou uma criança de 5 anos ferida na tarde de segunda-feira, 12, no Jardim Santa Rosa, periferia da cidade.