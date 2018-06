Explosão dentro de carro fere 6 pessoas na zona norte de SP Uma explosão ocorrida dentro de um carro feriu seis pessoas, na Rua Conselheiro Saraiva, em Santana, zona norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 11. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros, o incidente aconteceu após um dos ocupantes do carro acender um cigarro sem notar que vazava de um cilindro uma mistura de gases propano e butano. Quatro equipes dos bombeiros seguiram para o local por volta das 14h30. As vítimas foram encaminhadas para os prontos-socorros de Vila Penteado e Mandaqui, com ferimentos leves.