Explosão destrói base da Guarda Municipal em Cabreúva Uma explosão causada provavelmente por uma bomba de fabricação caseira destruiu neste dia 1º um prédio em construção, que seria usado como base operacional da Guarda Municipal, em Cabreúva, na região de Jundiaí. O prédio estava sendo construído pela concessionária Rodovia das Colinas na margem da Rodovia Dom Gabriel, no distrito do Jacaré e seria entregue à prefeitura para a instalação do posto da GM. Não havia ninguém na construção quando ocorreu a explosão, por volta das 3 horas da madrugada. Moradores vizinhos foram acordados pelo estrondo. O prédio, de dois pavimentos, teve a estrutura abalada e foi interditado. Peritos da Polícia Civil encontraram restos de um cilindro de gás e uma lata de tíner no local, o que reforçou a hipótese de atentado.