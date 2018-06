Explosão em bueiro no centro do Rio fere dois pedestres

Uma pequena explosão em um bueiro feriu duas mulheres na tarde desta segunda-feira, 8, no Rio de Janeiro. Elas foram feridas pela tampa do bueiro, na esquina das ruas do Ouvidor e Uruguaiana. Segundo o Corpo de Bombeiros, elas foram encaminhadas para o Hospital Souza Aguiar, na região central, com escoriações.

Uma equipe da corporação chegou ao local às 13h35 e encaminhou as vítimas, Luciane Campos Rosa, de 39 anos, e Eliane Silva Medeiros, de 37 anos, para o hospital. As empresas de gás e luz da cidade foram acionadas para verificar as causas da explosão. Segundo os Bombeiros, a galeria é de responsabilidade da Light.

A Light, concessionária que fornece energia elétrica para a cidade, divulgou nota informando que técnicos da empresa estão no local, verificando ocorrências em caixas transformadoras.

A nota explica que na esquina das duas ruas, a companhia constatou, até o momento, "que houve defeito em cabo de baixa tensão e, como foi detectada a presença de gás, a concessionária de gás foi acionada e também está com equipe no local". Na Rua do Ouvidor, em outra ocorrência, "a empresa verificou furto da boia que veda a caixa transformadora e os técnicos estão trabalhando no local, que está inundado.Já na Rua Ramalho Ortigão, técnicos da Light também encontraram a caixa inundada."

A empresa destaca que não registrou interrupção do fornecimento de energia na rede de média tensão.