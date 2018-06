Explosão em caixa de energia deixa um ferido em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Uma pessoa ficou ferida com a explosão de uma caixa subterrânea de energia da Companhia de Energia de Minas Gerais (Cemig) no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Rua Curitiba, no centro de Belo Horizonte,na noite desta terça-feira.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com escoriações e um corte na cabeça e levada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

A Cemig informou aos bombeiros que um vazamento de óleo de um transformados causou a explosão. Técnicos da concessionária estiveram no local para realizar reparos necessários.