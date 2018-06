Explosão em caminhão deixa quatro feridos em Americana Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após a explosão da carroceria de um caminhão, por volta das 11h30 desta sexta-feira, 11, em Americana, no interior de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da cidade, a explosão ocorreu no momento em que as quatro pessoas, que ficaram feridas, faziam a manutenção do veículo, no bairro de Praia Azul, com o uso de uma solda. Como o veículo estava carregado com galões de combustível, há suspeitas de que uma faísca possa ter provocado a explosão na carroceria. A cabine do caminhão também foi incendiada. Dos quatro, um sofreu queimaduras em 70% do corpo. Todos foram encaminhados ao Hospital Municipal Doutor Valdemar Tebaldi. Além de quatro equipes do Corpo de Bombeiros, homens do Departamento de Água de Americana também ajudaram a combater o incêndio.