Explosão em empresa de gás deixa quatro mortos em Boa Vista

BOA VISTA - Uma explosão em uma empresa especializada em comércio e distribuição de gás deixou ao menos quatro mortos e três feridos em Boa Vista, capital de Roraima. Três dos mortos eram funcionários da empresa Oxigênio Centro Norte e um era um cliente que estava no local no momento do acidente.

As vítimas já foram identificadas. São elas:

- Yoris de Jesus Rodrigues Achacoa, 54 anos

- Emanoel Batista da Silva, 60 anos

- Ariel Mateus da Silva, 21 anos

- Plinio Ricardo Anderson Schuertz, 42 anos

As causas das explosões ainda são investigadas, mas, no momento em que a primeira vítima fatal foi identificada, os funcionários estavam fazendo recarga de cilindro de gás.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três explosões ocorreram na empresa. E foram sentidas por vários quilômetros de distância. Por causa do risco de novas explosões, as ruas foram interditadas no entorno e a energia de seis bairros nas proximidades foi cortada.

O coronel do Corpo de Bombeiros, Jean Claudio de Souza Hermógenes, informou que a medida foi tomada por causa da presença de cilindros de acetileno, produto altamente inflamável e perigoso em caso de aquecimento. “Moradores das proximidades da empresa informaram que há vários dias sentiam um cheiro forte de gás. Se o Corpo de Bombeiros tivesse sido comunicado sobre o odor, teria ido ao local para verificar e tomar as devidas providências”, disse o coronel.

A empresa, que é familiar, está prestando apoio às famílias das vítimas, mas ainda não se pronunciou oficialmente sobre o acidente.

A Secretaria de Saúde montou uma estrutura com mais de 40 profissionais para atender as vítimas do acidente.