Pelo menos seis pessoas ficaram feridas em uma explosão no Estaleiro Control na tarde desta quinta-feira, 16, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Três viaturas foram enviadas para a Avenida do Contorno por volta das 15h40. Os bombeiros não souberam informar qual o estado de saúde das vítimas. As causas do incidente estão sendo investigadas.