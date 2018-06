Explosão em estaleiro mata 1 e fere 5 no Rio Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após uma explosão ontem à tarde no estaleiro Control, na Avenida do Contorno, em Niterói (RJ). De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia acúmulo de gás no tanque de combustível de uma chata, que explodiu. Vizinhos contaram ter ouvido duas grandes explosões. A chata estava num dos deques do estaleiro que presta serviço de abastecimento em embarcações.