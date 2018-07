Explosão em fábrica fere 3 em Guarulhos Um transformador explodiu esta manhã dentro de uma cabine de energia elétrica da empresa Tapetes Lurdes, localizada na Avenida Guarulhos, 783, na Vila Augusta, região central de Guarulhos, por volta das 9 horas. Três funcionários ficaram feridos, sendo um deles em estado grave. Ele será removido para um hospital pelo helicóptero da Polícia Militar. As outras duas vítimas foram levadas pelos bombeiros até o Hospital Carlos Chagas. As causas do acidente ainda são desconhecidas.