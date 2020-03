Explosão em lancha deixa 12 feridos e um desaparecido no Triângulo Mineiro

SOROCABA – Uma lancha com 13 pessoas pegou fogo e explodiu, na tarde deste domingo (8), no Rio Paranaíba, em Canápolis, no Triângulo Mineiro. Doze pessoas ficaram feridas e uma desapareceu nas águas do rio. O Corpo de Bombeiros realizava buscas nesta segunda-feira (9). Os feridos foram levados para hospitais de Canápolis e Uberlândia com queimaduras de segundo e terceiro graus. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Marinha.

De acordo com informações da Polícia Civil, a lancha partiu de um rancho na fazenda Beira Rio, levando familiares do proprietário – um empresário do setor alimentício – e convidados, entre eles três crianças. Por motivos que ainda serão apurados, a embarcação pegou fogo quando já estava próxima da margem e, em seguida, explodiu.

Doze pessoas conseguiram pegar os coletes salva-vidas e pular na água. Um rapaz de 24 anos acabou pulando no rio sem o colete e desapareceu.

Pessoas que estavam na margem ajudaram a retirar os feridos da água e chamaram o socorro. As vítimas foram levados para o hospital de Canápolis e transferidas para hospitais de Uberlândia, na mesma região. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pelo desaparecido ainda no domingo. A procura foi interrompida durante a noite e retomada na manhã desta segunda.

Testemunhas disseram aos bombeiros que o rapaz não conseguiu pegar o colete, com a chegada do fogo ao local em que estava, e pulou na água sem o equipamento.

Nesta segunda-feira, quatro pessoas estavam internadas com queimaduras graves no Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia. Outras cinco vítimas foram levadas para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo o hospital, o estado de saúde era delas estável, mas requeria atenção. Outros três feridos, com queimaduras de menor gravidade, receberam alta depois de serem medicados.

A Marinha informou que uma equipe foi deslocada para a região para dar apoio à investigação das causas do acidente.