Explosão em obra na barragem da Pampulha, em BH, deixa 3 feridos

SÃO PAULO - Uma explosão em uma obra na barragem da Pampulha, no cruzamento das Avenidas Pedro I e Antônio Carlos, em Belo Horizonte (MG), deixou três feridos no início da tarde desta sexta-feira, 25.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em uma galeria e funcionários da prefeitura que estavam trabalhando no local foram atingidos. As vítimas foram retiradas do interior da galeria e foram encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Elas sofreram queimaduras.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou atendimento às vítimas.