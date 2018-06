Explosão em refinaria de cocaína deixa cinco pessoas feridas no Rio

SÃO PAULO - Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na noite de quarta-feira após a explosão de uma refinaria de cocaína na Favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram levadas com queimaduras, e em estado grave de saúde, para os hospitais Miguel Couto, Andaraí e Salgado Filho. Nos hospitais, as vítimas teriam dito que os ferimentos foram provocados devido a explosão de um botijão de gás em uma casa da região.

Policiais da 15ª Delegacia de Polícia, da Gávea, e da Polinter investigam a explosão. Às 12 horas desta quinta-feira, 12, os agentes estavam em diligencias nos hospitais para saber sobre a saúde das pessoas internadas e levantar mais informações da ocorrência.