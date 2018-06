Explosão em refino de sal fere três no PR A explosão de três cilindros de gás, com cerca de 2 mil quilos cada ontem, incendiou ontem a empresa Romani Indústria e Comércio de Sal, em Paranaguá. Foram hospitalizados três pessoas, o funcionário da Romani, Marco Antônio Soares, e dois funcionários da fornecedora Ultragás José Pereira dos Santos e José Aparecido Marreiro. Eles tiveram queimaduras em 60% do corpo. Segundo nota do Porto de Paranaguá, a Romani informou que a explosão ocorreu durante o reabastecimento dos tanques.