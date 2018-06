Explosão mata idosa em Pedreira Rosângela Cristina dos Santos Rodrigues, de 73 anos, morreu anteontem após forte explosão no apartamento em que morava, no 9.º andar de um prédio em Pedreira, a 39 km da capital. Segundo a PM, o fogo pode ter sido causado por vazamento de gás. Todos os apartamentos foram evacuados. A Defesa Civil avalia se a estrutura do edifício foi abalada.