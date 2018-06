Exportadoras são de brasileiro, revela site da BBC Ontem, o site da BBC Brasil informava que duas empresas britânicas citadas pelo Ibama como as exportadoras dos contêineres de lixo encontrados no Brasil pertencem a um cidadão brasileiro. A Worldwide Biorecyclables Ltda. e a UK Multiplas Recycling Ltda. pertencem a Julio Cesar Rando da Costa, paranaense com cidadania portuguesa que mora em Swindon, na Grã-Bretanha. Ele se defendeu dizendo que a responsabilidade pelo lixo é de fornecedores britânicos com os quais trabalha. Diz que sua empresa faz apenas a prensagem de plástico recolhido por empresas britânicas e exporta a sucata.