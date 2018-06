Exposição aérea é atração ao público no Vale do Paraíba

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - A cidade de São José dos Campos, a 80 km de São Paulo, abriga até amanhã a 14ª Feira Internacional de Aeronáutica. A Expo Aero Brasil espera reunir até domingo mais de 50 mil pessoas.

O evento apresenta o que é novidade em produtos e serviços na aviação civil, que tem como foco empresários, indústrias e proprietários de aeronaves.

Ao público apaixonado por aviação, a oportunidade de conhecer de perto as últimas gerações de aeronaves e acompanhar acrobacias aéreas. Desde a quinta-feira, debates discutem o futuro do setor com olhos para a Copa do Mundo de 2014.

No sábado, durante todo o dia, 10 apresentações de shows aéreos devem animar o público. Às 16h é a vez da Esquadrilha Oi, formada por três aviões, se apresentar com rasantes em meio ao público. No domingo, também às 16h, a Esquadrilha da Fumaça encerra o evento.

A Expo Aero Brasil espera reunir 50 mil pessoas e movimentar R$ 50 milhões entre vendas e contratos de serviços. O setor de aviação cresce, em média, 18% ao ano. 200 empresas estão com stands no evento, são mil aeronaves em exposição.

São José dos Campos abriga o maior complexo latino-americano de empresas ligadas à aviação. A cidade também é sede de uma das maiores indústrias do setor no mundo, a brasileira Embraer.

A Expo Aero Brasil está sendo realizada, das 10h às 18h, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que fica na avenida brigadeiro Faria Lima, 1.941, no Parque Martim Cererê, em São José dos Campos/SP, com acesso pela saída 147 da Rodovia Presidente Dutra.

Os ingressos custam R$ 20/pessoa e estudantes pagam meia. Para o show da Esquadrilha da Fumaça, amanhã, os portões serão liberados às 15h com entrada gratuita.

Mais informações sobre a feira: www.expoaerobrasil.com.br.