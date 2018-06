Exposição beneficente é aberta na Pinacoteca Abre amanhã, na Pinacoteca do Estado, em São Paulo, a exposição Bordando Arte, que pode ser visitada das 11 às 18 horas e traz obras de artistas como Beatriz Milhazes e Vik Muniz, em parceria com mães de crianças atendidas pela Associação de Assistência à Criança Cardíaca e Transplantada do Coração.