Exposição de charges feitas por detentos será aberta em cadeia do Rio

RIO - A exposição de charges premiadas do 1º Festival Internacional de Humor em DST e Aids será inaugurada nesta quarta-feira, 6, na Cadeia Pública José Frederico Marques, do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. Esta é a sexta unidade a receber a exposição e o concurso de cartuns feitos por detentos, ambos criados em 2004. Mais de 50 charges foram produzidas por internos das cinco unidades prisionais já contempladas pelo projeto.

A exposição, que pertence ao Centro Cultural do Ministério da Saúde, já passou por diferentes lugares do país e do exterior, como Nova York, Moçambique e o Cazaquistão, e apresenta 150 cartuns, de 300 trabalhos selecionados de mais de 50 países.

Segundo a coordenadora do Centro Cultural, Jussara Valadares, a exposição busca conscientizar a população carcerária e seus parentes sobre a importância da prevenção e do tratamento das doenças sexualmente transmissíveis (DST), HIV e aids. "O objetivo é abordar esse universo de forma lúdica e trabalhar sobretudo a importância da prevenção não apenas com os internos, mas também com os familiares e os funcionários das unidades prisionais"

A exposição poderá ser vista até o dia 5 de agosto na unidade. Após esse período, a mostra e o concurso seguem para as outras instituições do complexo e a ideia é que passem por todas as 25 unidades de Gericinó. As charges podem ser vistas também na exposição virtual do festival, na página do Ministério da Saúde na internet.

A coordenadora explicou que ao final do concurso, que termina em 2013, será criado um calendário com as 12 charges finalistas. "Cada mês do ano terá um charge premiada".