Fã do RBD fica ferido gravemente em tumulto em shopping Pelos menos 30 pessoas foram atendidas por paramédicos contratados pelos organizadores da manhã de autógrafos do grupo mexicano de música pop RBD, no pátio do Shopping Fiesta, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve um ferido grave, que foi pisoteado. Ele foi socorrido por ambulâncias da organização. O trânsito foi interrompido pela Polícia Militar para que as ambulâncias pudessem chegar ao lugar. De acordo com o comando dos bombeiros, a maioria das pessoas atendidas passaram mal por causa do calor e da aglomeração. Houve desmaios e uma tentativa de derrubar um alambrado. Segundo os bombeiros, os organizadores haviam preparado uma estrutura médica para o atendimento do público do evento. Coqueluche dos adolescentes, o grupo RBD é composto por seis adolescentes - Anahí, Dulce, Maite, Alfonson, Christían e Chistopher. Eles são os protagonistas da novela juvenil Rebelde, produzida pela Televisa desde 2004 e exibida pelo SBT no Brasil há seis meses. Ontem, na chegada do grupo ao Brasil, uma multidão se formou no Aeroporto Internacional de Cumbica, deixando assustados e espantados os jogadores do Palmeiras, que voltavam da Venezuela, onde jogaram pela Libertadores.