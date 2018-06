FAB corrige saldo de corpos encontrados: total é de 43

Galeria de fotos: buscas do Voo 447

Segundo nota da PF e da secretaria, uma parte dos restos mortais resgatados mostrou "não ser de tecido humano, mas sim de animal marinho de grande porte, possivelmente eviscerado por alguma embarcação de pesca e atirado ao mar". O corpo, "um fragmento de tecido mole de aproximadamente 80 centímetros" fazia parte, de acordo com a nota, dos últimos três que chegaram a Noronha no sábado.

Os três corpos - por não estarem inteiros - foram transportados em um só saco mortuário pelos militares que os içaram da fragata Constituição. "O equívoco ocorreu em função da impossibilidade de se verificar, por simples contato visual, ser o fragmento de tecido orgânico humano ou não", diz a nota. "Somente um exame mais acurado, como o realizado em Fernando de Noronha, pode detectar a verdadeira origem do tecido".

A Polícia Federal e a Secretaria de Defesa Social informaram que o fragmento não será descartado até que exames laboratoriais confirmem a convicção dos peritos. Todos os 43 corpos se encontram no IML do Recife.

Nesta manhã, um avião C-130 Hércules transportou mais seis corpos catalogados em Fernando de Noronha para o Instituto Médico Legal (IML) do Recife. Segundo a FAB, às 14 horas, o embaixador francês Pierre-Jean Vandoorne visitará, o centro de operações de buscas por destroços e vítimas do Airbus A330 montado no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) III, na capital pernambucana. Às 15h30, ele se reunirá com oficiais da Marinha e da Aeronáutica para discutir o andamento dos trabalhos.

No sábado, um navio mercante Gammagas, de bandeira antiguana, resgatou parte da estrutura do Airbus da Air France, segundo o Comando da Aeronáutica e da Marinha brasileira. Outros destroços e corpos não foram localizados. O navio mercante fazia o trajeto Uruguai-Reino Unido e localizou a parte da estrutura da aeronave em um ponto distante 415 quilômetros a noroeste do arquipélago de São Pedro e São Paulo. A peça será entregue às autoridades francesas, que conduzem as investigações do acidente.

(Com Central de Notícias)

Atualizado às 15h15 para acréscimo de informações.