FAB encontra corpo de última vítima do avião que caiu no AM

O Comando da Aeronáutica informou, em nota oficial, que foi encontrado neste domingo, 1º, às 11h34, o corpo do suboficial Marcelo dos Santos Dias, o único que, entre as vítimas do acidente com o avião C-98, continuava desaparecido. O corpo foi encontrado próximo à aeronave acidentada.

O avião Cessna C-98 Caravan desapareceu na manhã da última quinta-feira, dia 29 de outubro, quando fazia o trajeto entre as cidades de Cruzeiro do Sul (AC) e Tabatinga (AM). O monomotor fez um pouso forçado no rio Ituí, no Amazonas, e foi encontrado por índios na sexta-feira, dez milhas fora de sua rota.

Onze pessoas estavam a bordo. Nove foram resgatadas com vida e já voltaram para casa. O corpo do técnico da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) João de Abreu Filho já havia sido encontrado no sábado, 31, dentro da aeronave que está submersa a 6 metros de profundidade.

O avião transportava técnicos da Funasa que faziam o trabalho de vacinação em aldeias indígenas do vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. Dos nove sobreviventes, seis eram funcionários da Funasa e três militares, incluindo o piloto. De acordo coma FAB, ainda não se sabe a causa do acidente, e a investigação não tem prazo para ser concluída.