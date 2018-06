FAB foca apuração de acidente em manetes Os manetes são mesmo o ponto central da investigação sobre as causas do acidente do vôo TAM JJ3054. Foi o que disse ontem o coronel Fernando Camargo, encarregado do Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa) sobre o caso. Em apresentação aos familiares das vítimas em São Paulo, ele exibiu um vídeo feito no interior da cabine de um Airbus em um vôo noturno, mostrando que não é possível ver as posições dos manetes no escuro.