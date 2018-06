FAB intercepta avião com 176 kg de cocaína A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou um monomotor proveniente da Bolívia com 176 quilos de pasta-base de cocaína. A ação ocorreu no fim da tarde de quarta-feira em Rondônia. O avião-radar E99 da Aeronáutica constatou que o aparelho voava a uma altitude equivalente a 500 metros. Caças da FAB deram inicialmente um tiro de aviso. Os pilotos baixaram ainda mais a altitude e os caças atiraram. O avião pousou numa estrada de terra. Acionada pela Força Aérea, a Polícia Militar seguiu até o local e apreendeu a droga.Os dois bolivianos que estavam a bordo foram presos.