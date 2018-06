FAB não vê sinal de falha de spoilers

Militares que apuram o acidente com o Airbus da TAM informaram ontem a deputados da CPI do Apagão que não há sinal de problema mecânico nos spoilers da aeronave (equipamento de frenagem sobre as asas), segundo as primeiras análises. Conforme dados passados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira, os manetes do avião foram derretidos no incêndio, o que dificultará as apurações. Um erro na posição dos manetes é a principal hipótese para explicar o acidente. Os deputados Vanderlei Macris (PSDB-SP), Ivan Valente (PSOL-SP), Wolney Queiroz (PDT-PE) e Sabino Castelo Branco (PTB-AM) visitaram um hangar da TAM no Aeroporto de Congonhas. É lá que os destroços do Airbus são analisados pelos especialistas da FAB. O inventário sobre tudo o que foi encontrado deverá ser entregue na sexta-feira, disse Valente. O tenente-coronel do Cenipa Domingos Afonso de Deus, que acompanhou a visita, disse que os spoilers estavam em condições de uso. Apesar disso, a caixa-preta de voz registrou os pilotos acusando o não-funcionamento dos equipamentos. "O que estão verificando é que os mecanismos de funcionamento dos spoilers estavam lá, mas, na hora, não funcionaram, o que pode determinar que não houve acionamento eletrônico", disse Valente. "Já a caixa de manete foi achada, mas não está mais aqui. As alavancas foram praticamente derretidas. Mas não está descartado que se encontre alguma coisa, vai haver uma análise em laboratório." O oficial do Cenipa disse que foram achadas hastes dos reversos e o trem de pouso está em bom estado. "O fundamental já conseguimos identificar."