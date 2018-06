FAB oferece viagem a Miami à CPI do Apagão Aéreo

A Aeronáutica ofereceu à CPI do Apagão Aéreo da Câmara uma viagem de Manaus a Miami para que os deputados possam conhecer um dos aeroportos mais movimentados do mundo. A viagem seria feita em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e a Aeronáutica se propôs ainda a interceder junto ao governo americano para conseguir autorização para que os parlamentares tivessem acesso a informações sobre o funcionamento do aeroporto de Miami. A viagem seria feita a partir de Manaus porque os deputados estão programando uma visita ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) 4, com sede na capital amazonense. A diligência ao Cindacta 4 foi aprovada depois que uma pane no sistema, causado por queda da energia, provocou uma série de transtornos e obrigou vários vôos vindos do exterior a voltar ao local de origem. Os deputados ainda não responderam se aceitam a oferta da Aeronáutica e ficaram de discutir a proposta nos próximos dias.