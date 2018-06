FAB realiza varredura na região onde avião teria desaparecido

Aeronave igual à desaparecida; sinal de emergência foi enviado 58 minutos após decolagem. Foto: FAB

BRASÍLIA - As buscas à aeronave C-98 Caravan da Força Aérea Brasileira (FAB), desaparecida na região Norte entre Tabatinga (AM) e Cruzeiro do Sul (AC), prosseguem durante toda a noite. Segundo a FAB, a aeronave decolou às 8h30 horário local (10h30 de Brasília) e deveria pousar em Tabatinga às 10h15 (horário local).

A varredura da região está sendo feita com o auxílio de sete aeronaves da FAB e uma do Exército Brasileiro, entre as quais um avião de reconhecimento R-99, equipado com sensor para varredura térmica, a exemplo do que ocorreu no caso do voo AF-447, e de um helicóptero HM-3. O avião transportava 11 pessoas - quatro tripulantes e sete passageiros - e apoiava missão de vacinação do Ministério da Saúde.

O SALVAERO, órgão da Força Aérea que coordena operações de busca e resgate no País, recebeu o sinal de emergência (ELT) emitido pela aeronave 58 minutos depois da decolagem. Com base nas informações do ELT e dos últimos contatos radar e rádio com o controle de tráfego aéreo, foi possível estabelecer uma área para início das buscas.

De acordo com a nota emitida pela Aeronáutica, será montada uma base de operações na cidade de Cruzeiro do Sul (AC). Mais de cem militares participam da operação de resgate na região.