FAB resgata corpos das oito vítimas de queda de avião na serra catarinense

SÃO PAULO - A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou nesta quarta-feira, 3, que resgatou os corpos das oito vítimas do acidente com o avião da FAB, em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense. O acidente aconteceu na terça-feira. Os corpos serão levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Lages, onde passarão pelo exame de identificação.

A aeronave do 5º Esquadrão de Transporte Aéreo da FAB decolou às 11h45 de terça-feira de Canoas, no Rio Grande do Sul, com destino ao Rio de Janeiro. Às 13h27, o avião desapareceu do radar. O Comando da Aeronáutica investiga os fatores que contribuíram para o acidente.

Segundo a FAB, estavam a bordo o Major Antônio Carlos Souza da Silva, 1º Tenente Samir de Barros Farias, 2º Tenente Arthur Ricardo Carneiro da Silva Júnior, 2º Tenente André Dias Alves, Suboficial Marcelo André Rhoden, 2º Sargento Helenilton de Souza Schafer, 3º Sargento Jarbas Barbosa Mendes (Exército Brasileiro) e Gracy Quelle Nunes de Oliveira.